Костюк взлетела на 14 позиций в обновленном рейтинге WTA. Свитолина вновь в топ-15
Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Монтеррее
Также на мексиканский корт выйдет и действующая чемпионка US Open
Элина Свитолина / Фото - TwitterУкраинские теннисистки Элина Свитолина (№15 WTA) и Ангелина Калинина (№48 WTA) примут участие в турнире WTA 250, который состоится в Монтеррее (Мексика).
Соревнований пройдут с 28 февраля по 6 марта.
В Монтерее также сыграют американка Эмма Радукану (№13 WTA) и россиянка Анастасия Павлюченкова (№14 WTA).
Накануне был обнародован обновленный рейтинг WTA.
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