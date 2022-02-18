Россиянка Кудерметова обыграла обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
В случае обоюдных побед, во втором круге состоится украинское дерби
Фото: ФТУ
С 20 по 26 февраля в Дохе состоится турнир серии WTA 1000, в основной сетке которого точно выступят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Свитолина в первом круге сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии, Калинина – россиянкой Вероникой Кудерметовой. В случае обоюдных побед, во втором раунде украинки проведут очный матч.
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