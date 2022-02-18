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Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе

В случае обоюдных побед, во втором круге состоится украинское дерби
Теннис WTA
16:21
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Фото: ФТУ

С 20 по 26 февраля в Дохе состоится турнир серии WTA 1000, в основной сетке которого точно выступят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Свитолина в первом круге сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии, Калинина – россиянкой Вероникой Кудерметовой. В случае обоюдных побед, во втором раунде украинки проведут очный матч.

В квалификации Дохи выступает Марта Костюк.

Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Ангелина Калинина

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