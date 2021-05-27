Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros

Украинские теннисистки выступят на Открытом чемпионате Франции

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6) на старте турнира сыграет против обладательницы wild card Осеан Бабель (№1105) из Франции. Украинка в девятый раз выступит в основной сетке турнира в Париже.

Марта Костюк (№81) в первом круге встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (№13), посеянной под 12-м номером. Для украинки это будет второе участие в основной сетке Roland Garros. В прошлом году Костюк успешно сыграла в квалификации и затем проиграла в первом круге.

Катерина Козлова (№159) за выход во второй круг будет бороться с Айлой Томлянович (№76). В 2019 году украинка проиграла австралийской теннисистке во втором круге турнира WTA в Хуахине. Козловой пятый сезон подряд стартует в основе французского «мэйджора»: в 2018 и 2019 годах она доходила до второго круга.

Сегодня в основную сетку Roland Garros пробилась Ангелина Калинина.