Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros

Украинские теннисистки выступят на Открытом чемпионате Франции
Теннис Grand Slam
18:00
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6) на старте турнира сыграет против обладательницы wild card Осеан Бабель (№1105) из Франции. Украинка в девятый раз выступит в основной сетке турнира в Париже.

Марта Костюк (№81) в первом круге встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (№13), посеянной под 12-м номером. Для украинки это будет второе участие в основной сетке Roland Garros. В прошлом году Костюк успешно сыграла в квалификации и затем проиграла в первом круге.

Катерина Козлова (№159) за выход во второй круг будет бороться с Айлой Томлянович (№76). В 2019 году украинка проиграла австралийской теннисистке во втором круге турнира WTA в Хуахине. Козловой пятый сезон подряд стартует в основе французского «мэйджора»: в 2018 и 2019 годах она доходила до второго круга.

Сегодня в основную сетку Roland Garros пробилась Ангелина Калинина.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Катерина Козлова Гарбинье Мугуруса

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Теннис Grand Slam
17:02
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Теннис WTA
24 мая 09:40
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Теннис WTA
23 мая 07:45
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Теннис ATP
22 мая 21:16
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Тема дня
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Другие
20 мая 18:44
Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона
Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона
Теннис WTA
19 мая 20:28

Новости: Теннис

Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Grand Slam
18:00
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Grand Slam
17:22
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Grand Slam
17:02
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
Grand Slam
16:31
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Grand Slam
15:30
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
ATP
14:35
Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
ATP
13:39
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
WTA
13:30
Экс-шестая ракетка мира, победившая рак, выступит на Roland Garros
Экс-шестая ракетка мира, победившая рак, выступит на Roland Garros
Grand Slam
12:25
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости