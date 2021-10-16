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Свитолина и Костюк узнали соперниц по первому кругу турнира на Тенерифе
Другие украинки отправились играть в Москву
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 на Тенерифе.
Первая сеянная Свитолина встретится с представительницей Колумбии Марией Камилой Осорио Серрано (WTA 71), Костюк – румынкой Ириной-Камелией Бегу (WTA 61).
Большинство других украинских теннисисток на следующей неделе сыграют на проходящем параллельно турнире в Москве.
Напомним, ранее Свитолина заявила, что из-за травмы может пропустить соревнования на Тенерифе.