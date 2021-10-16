Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Теннис (1 событие из 27) показать все
ATP 2021 (Moscow, Russia, Qualifying)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Илья Марченко - Jurij Rodionov 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 32) показать все
ATP 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:25 Камерон Норри - Николай Басилашвили 2:1 Окончен
ATP 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:10 Джон Мильман - Бенжамин Бонзи 2:1 Окончен
WTA 2021 (Tenerife, Spain)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:30 Марта Костюк - Ирина-Камелия Бегу 0:2 Окончен
WTA 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:05 Дарья Касаткина - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Теннис (4 события из 63) показать все
ATP 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
10:00 Маккензи Макдональд - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
15:05 Ласло Дйере - Симон Жиль -:- Запланирован
18:30 Евгений Донской - Илья Ивашка -:- Запланирован
WTA 2021 (Tenerife, Spain)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Элина Свитолина - Мария Камила Осорио Серрано -:- Запланирован

Свитолина и Костюк узнали соперниц по первому кругу турнира на Тенерифе

Другие украинки отправились играть в Москву
Теннис WTA
16 октября 14:57
Свитолина и Костюк узнали соперниц по первому кругу турнира на Тенерифе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 на Тенерифе.

Первая сеянная Свитолина встретится с представительницей Колумбии Марией Камилой Осорио Серрано (WTA 71), Костюк – румынкой Ириной-Камелией Бегу (WTA 61).

Большинство других украинских теннисисток на следующей неделе сыграют на проходящем параллельно турнире в Москве.

Напомним, ранее Свитолина заявила, что из-за травмы может пропустить соревнования на Тенерифе.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костюк проиграла на старте турнира на Тенерифе
Костюк проиграла на старте турнира на Тенерифе
Теннис WTA
14:55
Рейтинг WTA: сразу две украинки в топ-100 обновили личные рекорды
Рейтинг WTA: сразу две украинки в топ-100 обновили личные рекорды
Теннис WTA
08:34
А он точно для девушки? Свитолина приобрела новый автомобиль
А он точно для девушки? Свитолина приобрела новый автомобиль
Теннис WTA
16 октября 15:30
Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Теннис WTA
13 октября 18:30
1
Свитолина: «Чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе»
Свитолина: «Чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе»
Теннис WTA
13 октября 11:15
1
Пегула рассказала, что помогло ей обыграть Свитолину в Индиан-Уэллсе
Пегула рассказала, что помогло ей обыграть Свитолину в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
13 октября 09:19

Новости: Теннис

Калинина: «Касаткина – топовый игрок, перед матчем о победе в двух сетах не было и речи»
Калинина: «Касаткина – топовый игрок, перед матчем о победе в двух сетах не было и речи»
WTA
22:22
Калинина уничтожила вторую ракетку России Касаткину на старте турнира в Москве
Калинина уничтожила вторую ракетку России Касаткину на старте турнира в Москве
WTA
21:51
Цуренко выиграла третий матч кряду и вышла во второй круг турнира в Москве
Цуренко выиграла третий матч кряду и вышла во второй круг турнира в Москве
WTA
18:04
Калинская: «Ястремская – агрессивный игрок, так что матч получился тяжелым»
Калинская: «Ястремская – агрессивный игрок, так что матч получился тяжелым»
WTA
17:26
Ястремская уступила россиянке на турнире в Москве
Ястремская уступила россиянке на турнире в Москве
WTA
15:20
Костюк проиграла на старте турнира на Тенерифе
Костюк проиграла на старте турнира на Тенерифе
WTA
14:55
Надежда Киченок вышла во второй круг Кубка Кремля, несмотря на «баранку» в первом сете
Надежда Киченок вышла во второй круг Кубка Кремля, несмотря на «баранку» в первом сете
WTA
13:32
Молодой украинец поиздевался над соперником и вышел в основу турнира в Хорватии
Молодой украинец поиздевался над соперником и вышел в основу турнира в Хорватии
ATP
12:11
Азаренко: «У меня были шансы, но Бадосу было не победить»
Азаренко: «У меня были шансы, но Бадосу было не победить»
WTA
12:00
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
6
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
19 октября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
19 октября 19:30
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00