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Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона

Девушки начнут подготовку к Wimbledon
Теннис WTA
19 мая 20:28
Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона
Элина Свитолина / фото - Tennis.com

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк заявились на первые турниры травяной серии.

Первая ракетка Украины сыграет на соревнованиях WTA 500 в Берлине, которые пройдут с 14 по 20 июня. Также в столице Германии планируют сыграть еще 7 представительниц топ-10 женского рейтинга.

Костюк попала в заявочный лист на турнир WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания, который пройдет во время второй недели Roland Garros – 6-13 июня. Также на 6-м месте в альтернативном списке находится Катерина Козлова.

Напомним, в заявку на уимблдонский турнир попала дисквалифицированная Даяна Ястремская.

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Катерина Козлова

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