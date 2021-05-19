Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона

Девушки начнут подготовку к Wimbledon

Элина Свитолина / фото - Tennis.com

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк заявились на первые турниры травяной серии.

Первая ракетка Украины сыграет на соревнованиях WTA 500 в Берлине, которые пройдут с 14 по 20 июня. Также в столице Германии планируют сыграть еще 7 представительниц топ-10 женского рейтинга.

Костюк попала в заявочный лист на турнир WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания, который пройдет во время второй недели Roland Garros – 6-13 июня. Также на 6-м месте в альтернативном списке находится Катерина Козлова.

Напомним, в заявку на уимблдонский турнир попала дисквалифицированная Даяна Ястремская.