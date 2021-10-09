Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»

Элина Свитолина / фото - Getty Images

7-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина в интервью пресс-службе WTA подвела итоги своего сезона, а также рассказала о стремлении сыграть на Итоговом турнире.

Индиан-Уэллс – мой последний шанс набрать недостающие очки. Я не хочу чересчур нагружать себя в конце года, считаю, что провела хороший сезон, он не будет провальным лишь из-за того, что я не попала на Итоговый турнир».