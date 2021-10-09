Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
Украинка продолжает выступления в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина / фото - Getty Images
7-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина в интервью пресс-службе WTA подвела итоги своего сезона, а также рассказала о стремлении сыграть на Итоговом турнире.
«Это был тяжелый год. Из больших турниров впереди остался только Итоговый. И да, у меня есть огромная мотивация, чтобы сыграть там. Я безумно рада, что в этом году Итоговый состоится, и я делаю все, что в моих силах, чтобы выйти на этот турнир.
Индиан-Уэллс – мой последний шанс набрать недостающие очки. Я не хочу чересчур нагружать себя в конце года, считаю, что провела хороший сезон, он не будет провальным лишь из-за того, что я не попала на Итоговый турнир».
Напомним, Свитолина вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе.
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