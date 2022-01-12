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Свитолина дала категорический ответ а вопрос о том, станет ли она политиком после завершения карьеры

Украинка уверена, что для разговоров о политике, нужно находиться в ней внутри
Теннис WTA
11:39
Свитолина дала категорический ответ а вопрос о том, станет ли она политиком после завершения карьеры
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о своем отношении к политике.

«Я интересуюсь политикой, но очень поверхностно. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс действий. Я украинка и хочу понимать, что происходит. Но я разбираюсь очень поверхостно. Я ничего не высказываю, поскольку считаю, что для высказываний ты должен знать что-то из того, что внутри, а я не знаю что там происходит. Политика – это для меня страшное слово и темный лес. Ничего не могу сказать об этом.

Пойду ли я в политику? Нет. Во-первых, я не живу в своем сознательном возрасте в Украине и не понимаю, что происходит. Даже, когда у нас были боевые действия я здесь была тоже мало. Большинство я смотрела из новостей и только общалась с друзьями и семьей. Но в Одессе была другая ситуация и они тоже не знали, что происходит. В теннисе я 23 года и тут я могу рассказать все что знаю и я уже могу высказать свое мнение и у меня здесь есть мудрость. В политике нужно иметь много лет мудрости чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать людей».

Напомним, Свитолина также назвала страны, предлагавшие ей смену гражданства.

Карен Агабекян
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