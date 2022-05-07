Світоліна: «Хочу, щоб війна припинила знищувати мою країну»

Українка пояснила, чому взяла паузу у виступах

Еліна Світоліна / Фото - j48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна пояснила Tennis World USA, чому після Індіан-Уеллсу вирішила зробити паузу у виступах на корті:

«Дуже складний період психологічно, у деяких матчах я не мала достатньо сил, як би того хотіла. Тоді настав час зупинитись на певний період, щоб мати змогу повернутись у кращій версії себе, навіть ментально. Я хочу, щоб війна припинила знищувати мою країну».

Також Світоліна нагадала, що в росії спорт є важливою частиною пропаганди.