Свитолина: «Когда я выступаю в Дубае, то всегда чувствую особенные эмоции»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Египта Майяр Шериф в первом круге турнира серии WTA 500 в Дубае:

Рада ли я, что выиграла в двух сетах? Могу сказать, что в конце матча я действительно провела несколько хороших геймов. Когда я выступаю в Дубае, то всегда чувствую особенные эмоции. У меня много воспоминаний с этим турниром и я просто наслаждаюсь каждым матчем на этом корте, стараюсь показать свой лучший теннис».