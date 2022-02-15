Свитолина добыла уверенную победу на старте одного из любимых турниров
Свитолина: «Когда я выступаю в Дубае, то всегда чувствую особенные эмоции»
Украинская теннисистка прокомментировала победу в первом раунде турнира
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Египта Майяр Шериф в первом круге турнира серии WTA 500 в Дубае:
«Всегда непросто играть с тем, с кем еще раньше ни разу ты не встречался на корте. Я ждала большой борьбы. В матче с Шериф было много затяжных розыгрышей, были хорошие моменты и в итоге матч сложился здорово. Я знала, что она будет бороться до конца, поэтому нужно было заново настраиваться на каждый гейм.
Рада ли я, что выиграла в двух сетах? Могу сказать, что в конце матча я действительно провела несколько хороших геймов. Когда я выступаю в Дубае, то всегда чувствую особенные эмоции. У меня много воспоминаний с этим турниром и я просто наслаждаюсь каждым матчем на этом корте, стараюсь показать свой лучший теннис».
Свитолина становилась чемпионкой турнира в Дубае в 2017 и 2018 годах.
Во втором круге первая ракетка Украины сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн.
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