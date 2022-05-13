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Бодибилдинг. Открытый чемпионат Украины WABBA

Світоліна: «Коли я морально не у формі, мій фізичний стан погіршується»

Перша ракетка України виступила спікером з питання психологічних проблем
Теннис WTA
12:41
Світоліна: «Коли я морально не у формі, мій фізичний стан погіршується»
Фото: Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як війна в Україні впливає на її фізичний стан та підтримала ініціативу зробити психологічну допомогу для юних гравців більш доступною:

У мене були скрутні моменти, коли я була юною. Ти подорожуєш самотужки, тільки зі своїм тренером. Так проходить багато тижнів щороку. Це може бути величезним випробуванням. Також майже кожен тиждень закінчується твоїм програшем у матчі. Із цим дуже складно впоратися психологічно.

Я думаю, що більш доступна допомога для юніорів – правильний шлях. Тому що подорожі з січня до листопада можуть бути дуже важкими. Очікування ЗМІ, батьків, тренера. Ти багато працюєш і не так успішно, як хотілося б.

Звичайно, щось змінюється у вашому психічному житті. Ви стаєте похмурим, сумнішим і трохи самотньою людиною. Ви сумуєте за своїми друзями, сумуєте за своєю родиною. Ви живете в готелі, збираючи речі кожні кілька днів, щоб переїхати до іншого міста.

Є багато речей, які люди не бачать, не усвідомлюють, що відбувається з молодим гравцем і через що вони проходять. Мені знадобилося кілька років, щоб знайти хорошу людину, з якою я могла б такими речами поділитися.

Для юніорів перехід може бути складним, тому важливо мати ментального тренера.

Коли ти юніор, дуже важко зрозуміти, що з тобою буде. Ти просто дивишся, як гравці виграють трофеї, всі посміхаються і щасливі, але ти не знаєш, що відбувається за лаштунками. Коли я росла, я ніколи не чула, щоб хтось говорив про свої труднощі... Люди сприймали це за слабкість.

Іноді ваше тіло не може впоратися з цим тиском. Коли я морально не у формі, мій фізичний стан погіршується.

Я відчуваю, що люди змішують (речі); наприклад, коли у вас багато грошей, ви маєте бути щасливими. Для мене успішна людина – це людина, яка оговтується від важких моментів, важких втрат. Я відчуваю, що це найкраща якість, яку ви можете мати. Саме вона показує, наскільки ви сильні.

Нагадаємо, що Світоліна вперше з 2011 року не зіграє на Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
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