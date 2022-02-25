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Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»

Украинка поблагодарила защитников Украины
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12:18
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Twitter поделилась эмоциями от происходящего в Украине ужаса:

Мое сердце обливается кровью…

Мы, украинцы, просим поддержку и помощь всего полномасштабного цивилизованного мира.

Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину.

Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.

Олег Шумейко-младший
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