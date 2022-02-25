«Я не могу…» Реакция Свитолиной на военное вторжение России в Украину
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
Украинка поблагодарила защитников Украины
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Twitter поделилась эмоциями от происходящего в Украине ужаса:
Мое сердце обливается кровью…
Мы, украинцы, просим поддержку и помощь всего полномасштабного цивилизованного мира.
Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину.
Mоє серце обливається кров'ю…— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 25, 2022
Ми, украïнцi, просимо підтримку і допомогу всього повномасштабного цивилизованного cвiту..
Щиро дякую нашим хлопцем i дiвчата, якi боронять нашу Батькивщину #нівійнівукраїні #україна
Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.
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