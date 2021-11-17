Свитолина: «Мои самые большие призовые – 2,5 миллионов долларов»

Фото: Jimmie48 Photography

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопросы, которые касаются ее финансового состояния.

2,5 миллиона долларов.

А гонорар за рекламный контракт?

1,7 миллионов.

По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала 22 млн призовых. Правильно они посчитали?

С рекламными контрактами больше.

Сколько в год ты тратишь на свою команду?

500 тысяч долларов.

Кто зарабатывает больше – твой муж Гаэль Монфис или ты?

Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.

Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?

Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Минимум 10 тысяч долларов.

Самый большой гонорар за мастер-класс?

50 тысяч долларов.