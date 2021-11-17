Свитолина: «Мои самые большие призовые – 2,5 миллионов долларов»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопросы, которые касаются ее финансового состояния.
Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?
2,5 миллиона долларов.
А гонорар за рекламный контракт?
1,7 миллионов.
По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала 22 млн призовых. Правильно они посчитали?
С рекламными контрактами больше.
Сколько в год ты тратишь на свою команду?
500 тысяч долларов.
Кто зарабатывает больше – твой муж Гаэль Монфис или ты?
Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.
Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?
Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Минимум 10 тысяч долларов.
Самый большой гонорар за мастер-класс?
50 тысяч долларов.
Напомним, ранее Свитолина дала большое интервью, в котором рассказала о возможном завершении карьеры.
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