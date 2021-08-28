Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»

Первая ракетка Украины вышла в финал последнего турнира перед US Open
Теннис WTA
08:08
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результат полуфинального матча турнира серии WTA250 в Чикаго, США, с Ребеккой Петерсон:

Это точно был очень тяжелый матч, очень трудные условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше.

Непросто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться.

Напомним, что за титул Свитолина сыграет с Ализе Корне.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Ребекка Петерсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
Теннис WTA
09:17
Свитолина вышла в финал турнира в США
Свитолина вышла в финал турнира в США
Теннис WTA
07:32
Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц
Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц
Теннис WTA
27 августа 16:01
Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»
Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»
Теннис WTA
27 августа 11:43
Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
Теннис WTA
27 августа 07:46
Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
26 августа 14:45

Новости: Теннис

Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
WTA
09:17
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
WTA
08:08
Свитолина вышла в финал турнира в США
Свитолина вышла в финал турнира в США
WTA
07:32
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
WTA
27 августа 22:18
Костюк проиграла восемь очков подряд в конце матча и зачехлила ракетку на турнире в Чикаго
Костюк проиграла восемь очков подряд в конце матча и зачехлила ракетку на турнире в Чикаго
WTA
27 августа 20:52
Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам
Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам
ATP
27 августа 18:46
Федерер рассказал, как изменится теннис в будущем
Федерер рассказал, как изменится теннис в будущем
ATP
27 августа 18:05
Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц
Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц
WTA
27 августа 16:01
Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»
Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»
ATP
27 августа 15:46
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости