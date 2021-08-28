Свитолина вышла в финал турнира в США
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
Первая ракетка Украины вышла в финал последнего турнира перед US Open
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
прокомментировала результат полуфинального матча турнира серии WTA250 в Чикаго, США, с Ребеккой Петерсон:
Это точно был очень тяжелый матч, очень трудные условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше.
Непросто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться.
Напомним, что за титул Свитолина сыграет с Ализе Корне.
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