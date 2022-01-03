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Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой

Первая ракетка Украины встретится с Гасановой
Теннис WTA
13:16
Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по первому раунду турнира серии WTA 500 в Аделаиде.

На старте соревнований украинка сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой. Это будет первый официальный матч теннисисток.

Напомним, что Катерина Бондаренко проиграла в финале квалификации к турниру.

Олег Шумейко-младший
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