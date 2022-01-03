Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
Первая ракетка Украины встретится с Гасановой
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по первому раунду турнира серии WTA 500 в Аделаиде.
На старте соревнований украинка сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой. Это будет первый официальный матч теннисисток.
Напомним, что Катерина Бондаренко проиграла в финале квалификации к турниру.
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