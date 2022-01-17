Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от старта на Australian Open, а также высказалась о предстоящем матче второго круга первого Шлема сезона:



Если говорить о предстоящем матче с Армони Тан, то я видела один раз, как она играла. Она придает вращение мячу, пытается играть комбинациями. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня получится хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и готовится дальше к своему матчу.