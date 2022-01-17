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Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»

Первая ракетка Украины вышла во второй раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
18:13
Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от старта на Australian Open, а также высказалась о предстоящем матче второго круга первого Шлема сезона:

Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад. Я рада, что у меня было время, чтобы потренироваться и адаптироваться к кортам в Мельбурне. В Аделаиде матчевые корты были закрытыми и условия были немножко другими. Я рада, что провела очень хорошие тренировки, сетовые матчи и чувствовала себя каждый день все лучше и лучше. Рада, что смогла использовать это время эффективно. Сегодняшний поединок против Фионы Ферро получился очень стабильным с моей стороны, я играла агрессивно, сделала 27-28 виннеров. Сейчас будут восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

Если говорить о предстоящем матче с Армони Тан, то я видела один раз, как она играла. Она придает вращение мячу, пытается играть комбинациями. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня получится хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и готовится дальше к своему матчу.

Напомним, что первый раунд Открытого чемпионата Австралии преодолели две украинки из пяти.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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