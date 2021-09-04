Свитолина: «Надеюсь, что смогу восстановиться и хорошо подготовиться к матчу с Халеп»

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Пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче четвертого круга US Open против двукратной победительницы турниров серии Большого шлема Симоны Халеп, а также рассказала о погодных условиях в Нью-Йорке. Слова украинки приводит пресс-служба Открытого чемпионата США:

Я надеюсь, что смогу восстановиться и хорошо подготовиться. Сегодня день отдыха и мы будем отрабатывать все тактические моменты на тренировке. Надеюсь, что смогу в матче выполнить все, что будет задумано по тактике.

Погода в Нью-Йорке? Был страшный ураган пару дней. Я рада, что в тот день успела закончить свой матч и была в отеле. Когда мы ходили на ужин, то видели, какой был ужасный потоп.

Это был один из самых кошмарных дней, потому что мы думали, что пару дней все будет в ужасном состоянии. Были люди, которые застряли здесь в клубе до 2 ночи, потому что машины просто плавали на паркинге.

Так что нам очень повезло, что для нас все удачно сложилось в тот день».