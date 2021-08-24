Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Шестая ракетка мира – о победе над француженкой Бюрель
Элина Свитолина / Фото - j48tennis.netЛучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) поделилась эмоциями от выхода во второй раунд турнира WTA в Чикаго после победы в матче с француженкой Кларой Бюрель (№93 WTA).
«Первый сет был очень сложным для меня. Было тяжело справиться с погодными условиями, это новый турнир, новая неделя, тогда как Клара уже сыграла пару матчей здесь. Всегда сложно выиграть матч, когда соперник уходит. Тем не менее, что есть, то есть. Я рада, что имею возможность сыграть во втором раунде. Погода здесь повлияла на игру. Пришлось вносить некоторые изменения после первого сета. Я старалась быть более агрессивной, старалась выжимать максимум из своих ударов, чтобы выиграть второй сет. Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис».
Напомним, Бюрель в третьем сете снялась с поединка со Свитолиной из-за травмы.
Во втором круге Элина сыграет с другой француженкой Фионой Ферро (WTA 80).
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