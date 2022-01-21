Свитолина не сумела навязать борьбу двукратной победительнице Шлемов и после разгрома вылетела из Australian Open

Первая ракетка Украины без шансов уступила Азаренко

Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 17) проиграла в третьем раунде Australian Open Виктории Азаренко (WTA, 25) 0:6, 2,6.



За немногим более часа на корте украинка единожды подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Белоруска сделала 4 эйса, допустила одну «двойную» и реализовала 5 из 7-и брейк-поинтов. Это был пятый очный матч теннисисток – Свитолина еще не побеждала.

Азаренко является двукратной победительницей турниров Большого Шлема – и оба раза выигрывала Открытый чемпионат Австралии (в 2012 и 2013). Лучший результатом Элины на первом Шлеме сезона – четвертьфинал (в 2018 и 2019).

За выход во вторую неделю Australian Open Азаренко проведет встречу с чешкой Барборой Крейчиковой.