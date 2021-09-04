Свитолина пробилась в 1/8 финала US Open
Свитолина – о победе над Касаткиной: «Это был действительно хороший матч для меня»
Украинская теннисистка прокомментировала выход в 1/8 US Open
09:05
Элина Свитолина / фото - AP
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/8 US Open.
Украинку цитирует usopen.org:
«Это был действительно хороший матч для меня сегодня. Я думаю, что это было солидное выступление в психологическом и физическом планах, а также в плане моего тенниса. Я была очень собранной.
Да, в целом это были отличные три матча, которые я провела до сих пор. Да, приятно получить несколько побед здесь».
В третьем круге US Open Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину. За выход в четвертьфинал украинка сыграет с Симоной Халеп.