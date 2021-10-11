Свитолина – о победе над Кырстей: «Очень сложный матч, я боролась и старалась найти свою игру»

Элина Свитолина / фото - tennishead.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над румынкой Сораной Кырстей в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс (США) со счетом 4:6, 6:4, 7:6(3) за два с половиной часа.

Свитолину цитирует wtatennis.com:

Я хотела бы чуть лучше сыграть в первом сете, у меня были шансы взять эту партию, но, к сожалению, я не смогла сыграть так, как хотела. Нужно было бороться за каждое очко, Сорана провела потрясающий матч. Я рада, что смогла победить».