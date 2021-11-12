Свитолина – о расставании с тренером: «Это та ситуация, когда сотрудничество уже исчерпало себя»

Украинская теннисистка проработала с Эндрю Беттлсом пять лет

Фото: Getty Images. Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказал о решении прекратить сотрудничество с тренером Эндрю Беттлсом: «С Эндрю Беттлсом мы расстались в хороших отношениях. Это та ситуация, когда сотрудничество уже исчерпало себя, потому что ничего нового уже привнести не получается. Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон, мы знали, что мы пришли уже к тупику и нужно что-то менять. Первой о завершении сотрудничества сказала я, как босс (смеется). Это было тяжело для меня. Мы проработали вместе 5 лет, а это долгий срок для Тура. Я очень тщательно выбираю людей в свою команду. Сейчас я не спешу и подожду хорошую кандидатуру, которая подойдет мне, и с которой мы сможем достичь моих задач». Под руководством Беттлса Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в 2019 году. Также она становилась третьей ракеткой мира, однако в этом сезоне украинка завоевала только один титул и впервые за очень долгое время покинул топ-10 рейтинга.