Свитолина – о снижении призовых на турнирах WTA: «Для меня это сложно»

Элина Свитолина / Фото - eurosport

Украинская теннисистка, ныне занимающая 5-ю строчку рейтинга WTA, Элина Свитолина, рассказала, как сказывается на спортсменок снижение призовых на турнирах в женском Туре.





Цитирует Свитолину FOX Sports.





«Я думаю, для всех важно перестроиться, потому что прямо сейчас действительно происходит значительное снижение призовых денег. Лично для меня это сложно, потому что мы правда немного избалованы годами, когда призовые были действительно большими. Теперь у игроков наверняка снизится мотивация играть в турнирах, где призовые суммы очень маленькие, они не захотят тратить на них силы перед, допустим, турнирами «Большого шлема». Надеюсь, мы сможем постепенно улучшить положение и вернуться туда, где были раньше».





Отметим, что чемпион турнира в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде получит $ 287 тыс. вместо призовых в $ 900 тыс, которые получил победитель в 2020 году.





Напомним, Свитолина во втором раунде турнира в Дубае проиграла россиянке Светлане Кузнецовой со счетом 6:2, 4:6, 1:6.



