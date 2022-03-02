Свитолина одержала разгромную победу над Потаповой на турнире в Монтеррее

Украинке понадобилось чуть более часа для победы над россиянкой

Элина Свитолина / фото - rediff.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах одержала разгромную победу над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее со счетом 6:2, 6:1.

Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Свитолиной понадобилось чуть более часа для победы над россиянкой.

В следующем матче Элина встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.