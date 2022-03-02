«Под нейтральным флагом». Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее
Свитолина одержала разгромную победу над Потаповой на турнире в Монтеррее
Украинке понадобилось чуть более часа для победы над россиянкой
Элина Свитолина / фото - rediff.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах одержала разгромную победу над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее со счетом 6:2, 6:1.
Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Свитолиной понадобилось чуть более часа для победы над россиянкой.
В следующем матче Элина встретится с Викторией Томовой из Болгарии.
Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.