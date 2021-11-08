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Свитолина отказалась быть заменой на итоговом турнире

Уже известен состав участниц WTA Finals

Теннис WTA
8 ноября 22:57
Свитолина отказалась быть заменой на итоговом турнире
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от роли запасной на итоговом турнире WTA в мексиканской Гвадалахаре. Об этом сообщил в Twitter журналист Родриго Камачо Альдас.

По информации источников, Свитолина могла стать одной из двух запасных теннисисток итогового турнира.

Запасными на предстоящем турнире станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.

Участники турнира: Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса, Паола Бадоса, Анетт Контавейт.

В 2018 году Свитолина выигрывала итоговый турнир WTA Finals, а в 2019-м проиграла в финале Эшли Барти.

Как сообщалось, ранее Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA.

Карен Агабекян
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