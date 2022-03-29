Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»

Из-за проблем со здоровьем украинка не выступит на ближайших турнирах

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram рассказала, как воля украинского народа в борьбе с российскими оккупантами помогает ей не опускать руки в самые тяжелые моменты:



Это были очень сложные несколько месяцев для меня. Не только ментально, но и физически. Уже долгое время у меня проблемы со спиной. Боль не позволила мне быть готовой на максимум. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за происходящем на моей родине – Украине, – и то, с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, дало мне огромный толчок продолжить и сражаться на корте. Мое тело больше не выдерживает, мне нужен отдых. Мне грустно сообщить, что я пропущу Кубок Билли Джин Кинг и несколько моих любимых турниров в Европе. Я уверена, что мы вскоре увидимся! Спасибо всем за поддержку в такое непростое время.

Элина на двух турнирах серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе и Майами уступала в первом же матче.