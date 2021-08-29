Свитолина с нетерпением ждет выступления на US Open
Свитолина отыграла сразу пять мест и приблизилась к Итоговому турниру
Украинке необходимо ударно провести завершающую часть сезона
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с 23-го на 18-е место в чемпионской гонке WTA.
Это стало возможным благодаря победе на турнире в Чикаго. Тем не менее, восьмой позиции Свитолина все еще уступает внушительные 451 очко.
Элина неизменно отбиралась на Итоговый турнир с 2017 года, а в сезоне-2018 она и вовсе стала чемпионкой WTA Finals.
Следующим турниром для Свитолиной станет US Open. В первом круге украинка сыграет против квалифаера Ребекки Марино из Канады.
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