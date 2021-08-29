Свитолина отыграла сразу пять мест и приблизилась к Итоговому турниру

Украинке необходимо ударно провести завершающую часть сезона

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с 23-го на 18-е место в чемпионской гонке WTA.

Это стало возможным благодаря победе на турнире в Чикаго. Тем не менее, восьмой позиции Свитолина все еще уступает внушительные 451 очко.

Элина неизменно отбиралась на Итоговый турнир с 2017 года, а в сезоне-2018 она и вовсе стала чемпионкой WTA Finals.

Следующим турниром для Свитолиной станет US Open. В первом круге украинка сыграет против квалифаера Ребекки Марино из Канады.