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Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес

Калініна та Костюк також покращили свої позиції
Теннис WTA
10:45
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Еліна Світоліна / Фото: j48tennis

WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, у якому перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції і наразі посідає 27-ме місце.

Найбільший прогрес зафіксований у Даяни Ястремської, яку з 92-го місця перемістили на 80-те.

Ангеліна Калініна посідає 36-ту сходинку, а Марта Костюк – 59-ту. Обидві українки додали по одній позиції.

1 (1) Іга Швьонтек (Польща)

2 (3) Барбора Крейчикова (Чехія)

3 (2) Паула Бадоса (Іспанія)

4 (5) Марія Саккарі (Греція)

5 (65) Анетт Контавейт (Естонія)

6 (7) Кароліна Плішкова (Чехія)

7 (10) Онс Жабер (Туніс)

8 (4) Аріна Соболенко (спортсмен з нейтральним статусом)

9 (8) Данієль Коллінз (США)

10 (9) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

27 (29) Еліна Світоліна (Україна)

36 (37) Ангеліна Калініна (Україна)

59 (60) Марта Костюк (Україна)

80 (92) Даяна Ястремська (Україна)

123 (124) Леся Цуренко (Україна)

142 (136) Катерина Байндль (Козлова) (Україна)

143 (146) Дар’я Снігур (Україна)

206 (199) Катаріна Завацька (Україна)

Карен Агабекян
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Теги

Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Марта Костюк

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