Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»
Свитолина поделилась ожиданиями от турнира в Аделаиде
Соревнование пройдет с 3 по 9 января
Фото: Twitter Свитолиной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Аделаиде. Слова теннисистки приводит The Advertiser:
«Когда ты видишь, как много хороших игроков заявлены в Аделаиде на старте сезона, то это потрясающе. Все стараются подготовиться к первому мэйджору сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший.
С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков».
Турнир в Аделаиде пройдет с 3 по 9 января.
Ранее мы сообщили, как букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Australian Open.
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