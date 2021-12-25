Свитолина поделилась ожиданиями от турнира в Аделаиде

Фото: Twitter Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Аделаиде. Слова теннисистки приводит The Advertiser:

С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков».