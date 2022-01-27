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Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open

Украинская теннисистка вернется в топ-15
Теннис WTA
19:50
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
Фото: Twitter Элины Свитолиной

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно выступила на первом турнире серии Большого шлема в сезоне – Australian Open, уступив в третьем круге.

Несмотря на это, Свитолина не опустится в одиночном рейтинге WTA, напротив, теннисистка даже поднимется на две позиции и займет 15 место.

Лучшее место Свитолиной в рейтинге WTA – третья строчка. В топ-10 она провела четыре с половиной года.

Напомним, Сергей Стаховский считает, что Свитолина достойна быть первой ракеткой мира.

Сергей Остапенко
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