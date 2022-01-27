Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
Украинская теннисистка вернется в топ-15
Фото: Twitter Элины Свитолиной
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно выступила на первом турнире серии Большого шлема в сезоне – Australian Open, уступив в третьем круге.
Несмотря на это, Свитолина не опустится в одиночном рейтинге WTA, напротив, теннисистка даже поднимется на две позиции и займет 15 место.
Лучшее место Свитолиной в рейтинге WTA – третья строчка. В топ-10 она провела четыре с половиной года.
Напомним, Сергей Стаховский считает, что Свитолина достойна быть первой ракеткой мира.
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