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Свитолина показала, как готовится ко второму турниру в сезоне

Перед Australian Open украинка выступит на соревнованиях в Аделаиде
Теннис WTA
08 января 15:20
Свитолина показала, как готовится ко второму турниру в сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Instagram показала, как готовится к турниру серии WTA 250 в Аделаиде, который пройдет с 10-го по 15 января.

Турнир в Аделаиде станет вторым для Свитолиной в этом сезоне. Ранее она здесь же сенсационно уступила в первом круге. Из-за поражения, украинка потеряет место в топ-15 одиночного рейтинга.

После Аделаиды Свитолина отправится в Мельбурн, где 17 января стартует Открытый чемпионат Австралии.

Сергей Остапенко
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