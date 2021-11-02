Свитолина получила звезду на «Площади звезд» и орден княгини Ольги III степени

Первая ракетка Украины стала первой теннисисткой, завоевавшей медаль Олимпийских игр

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

У первой ракетки Украины Элина Свитолина появилась звезда на «Площади звезд» в Киеве. Также Элине вручили Президентскую награду – орден княгини Ольги III степени.



Свитолина в текущем году вписала свое имя в историю – завоевала первую олимпийскую медаль в истории украинского тенниса.

Отметим, что украинка впервые с 2016-го не выступит на Итоговом турнире WTA.