Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира
Свитолина получила звезду на «Площади звезд» и орден княгини Ольги III степени
Первая ракетка Украины стала первой теннисисткой, завоевавшей медаль Олимпийских игр
Элина Свитолина / Фото: Getty Images
У первой ракетки Украины Элина Свитолина появилась звезда на «Площади звезд» в Киеве. Также Элине вручили Президентскую награду – орден княгини Ольги III степени.
Свитолина в текущем году вписала свое имя в историю – завоевала первую олимпийскую медаль в истории украинского тенниса.
Отметим, что украинка впервые с 2016-го не выступит на Итоговом турнире WTA.