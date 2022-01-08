Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга по итогам недели

Украинскую теннисистку обойдет Симона Халеп
Теннис WTA
08 января 11:35
Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга по итогам недели

Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга WTA по итогам текущей недели (3-9 января).

Сейчас Свитолина занимает 15 место, однако ее обойдет румынка Симона Халеп, которая накануне вышла в финал турнира Melbourne Summer Set 1.

Лучший результат Свитолиной в одиночном рейтинге – третье место.

На следующей неделе 27-летняя украинка выступит на турнире WTA 250 в Аделаиде. Ее первой соперницей станет финалистка US Open-2017 Мэдисон Киз.

Вернуться в топ-10 рейтинга WTA Свитолина сможет еще в январе, однако для этого ей необходимо удачно выступить на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Симона Халеп

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известно когда и с кем пройдут матчи украинок в первый день турнира в Аделаиде
Известно когда и с кем пройдут матчи украинок в первый день турнира в Аделаиде
Теннис WTA
09 января 21:49
Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах
Превью Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах
Теннис Grand Slam
09 января 21:40
Монфис едва не потерял веру в теннис, но его реабилитировала Свитолина
Монфис едва не потерял веру в теннис, но его реабилитировала Свитолина
Теннис ATP
09 января 13:44
Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Теннис ATP
09 января 11:47
Халеп завоевала первый титул с 2020 года, выиграв турнир Melbourne Summer Set 1
Халеп завоевала первый титул с 2020 года, выиграв турнир Melbourne Summer Set 1
Теннис WTA
09 января 11:01
Свитолина показала, как готовится ко второму турниру в сезоне
Свитолина показала, как готовится ко второму турниру в сезоне
Теннис WTA
08 января 15:20

Новости: Теннис

В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
Grand Slam
11:31
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Grand Slam
10:32
Джоковича снова арестовали!
Джоковича снова арестовали!
Grand Slam
10:19
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
Grand Slam
10:08
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Grand Slam
08:42
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
WTA
08:26
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Grand Slam
08:10
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Grand Slam
07:51
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Grand Slam
07:36
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости