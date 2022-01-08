Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга по итогам недели

Украинскую теннисистку обойдет Симона Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга WTA по итогам текущей недели (3-9 января).

Сейчас Свитолина занимает 15 место, однако ее обойдет румынка Симона Халеп, которая накануне вышла в финал турнира Melbourne Summer Set 1.

Лучший результат Свитолиной в одиночном рейтинге – третье место.

На следующей неделе 27-летняя украинка выступит на турнире WTA 250 в Аделаиде. Ее первой соперницей станет финалистка US Open-2017 Мэдисон Киз.

Вернуться в топ-10 рейтинга WTA Свитолина сможет еще в январе, однако для этого ей необходимо удачно выступить на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.