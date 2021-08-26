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Свитолина призналась, что выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде

В Токио теннисистка завоевала бронзовую медаль
Olympics Токио-2020
14:45
Свитолина призналась, что выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Фото: Instagram Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о влиянии свадьбы с Гаэлем Монфисом на ее выступление на Олимпийских играх-2020. Слова первой ракетки Украины приводит Jetsetter.ua:

«В теннисе сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, поднял мне дух после не очень удачного выступления на Roland Garros. Теннис теннисом, но и по другую сторону от него есть жизнь. Она не заканчивается спортом – есть и другие моменты, которые приносят счастье.

На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией».


В Токио Свитолина завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории украинского тенниса.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Гаэль Монфис

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