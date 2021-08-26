Опубликована новая шикарная фотосессия Свитолиной
Свитолина призналась, что выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
В Токио теннисистка завоевала бронзовую медаль
14:45
Фото: Instagram Элины Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о влиянии свадьбы с Гаэлем Монфисом на ее выступление на Олимпийских играх-2020. Слова первой ракетки Украины приводит Jetsetter.ua:
«В теннисе сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, поднял мне дух после не очень удачного выступления на Roland Garros. Теннис теннисом, но и по другую сторону от него есть жизнь. Она не заканчивается спортом – есть и другие моменты, которые приносят счастье.
На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией».
В Токио Свитолина завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории украинского тенниса.
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