Свитолина проиграла «лаки-лузеру» во втором круге турнира в Дубае

Украинская теннисистка уступила Жиль Тайхманн

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15-я ракетка мира Элина Свитолина завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 35-му номеру мирового рейтинга швейцарке Жиль Тайхманн – 6:7(0), 2:6.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 44 минуты. За это время Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и не выиграла ни одного гейма на приеме. Ее соперница сделала 6 эйсов, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу швейцарки. Примечательно, что она попала в основную сетку как «лаки-лузер».

Турнир в Дубае является одним из любимых для Свитолиной. В 2017 и 2018 годах украинка здесь становилась чемпионкой.

Таким образом, на турнире в Дубае осталась только одна представительница Украины – Даяна Ястремская.