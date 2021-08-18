Свитолина проиграла второй матч подряд после бронзы ОИ-2020

Украинская теннисистка уступила Анжелик Кербер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Анжелик Кербер во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати – 5:7, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов. Ее соперница, занимающая 21-е место в рейтинге, сделала 1 подачу навылет, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 6 геймов на приеме.

Счет в личных встречах теннисисток стал 9:6 все еще в пользу Свитолиной, которая проиграла Кербер впервые с 2016 года.

Также это второе подряд поражение для украинки после Олимпийских игр в Токио, где она взяла бронзовую медаль. В рейтинге Элина останется в топ-10, однако неудача на турнире в Цинциннати еще больше ухудшила ее шансы попасть на Итоговый турнир.

Теперь Свитолина вернется на корт в конце августа на заключительном Шлеме в году – Открытом чемпионате США.

Напомним, выступление в Цинциннати продолжает Даяна Ястремская.