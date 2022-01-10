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Свитолина проиграла второй матч подряд на старте сезона. Следующий турнир – Australian Open

Украинка еще не побеждала в 2022 году
Теннис Grand Slam
10 января 12:07
Свитолина проиграла второй матч подряд на старте сезона. Следующий турнир – Australian Open
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла американке Мэдисон Киз в первом раунде турнира серии WTA 250 в Аделаиде 2:6, 4:6.

За 1 час и 18 минут на корте Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и не имела ни одного брейк-поинта. Ее соперница сделала 14 эйсов, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 3 гейма на приеме.

В личных встречах теннисисток счет стал 3:2 в пользу американки.

Это второе поражение Свитолиной в текущем сезоне. На прошлой неделе она уступила в первом круге на проходящем здесь же турнира категории 500.

17 января стартует первый турнир серии Большого шлема – Australian Open. Украинка подходит к мэйджору с балансом победы/поражений 0:2.

А тем временем Гаэль Монфис, вдохновленный Свитолиной, успел выиграть 11 титул на уровне ATP.

Сергей Остапенко
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Элина Свитолина

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