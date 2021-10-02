Свитолина проиграла Жабер и отдалилась от Итогового турнира

Украинская теннисистка уступила прямой конкурентке за место в чемпионской восьмерке

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''Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира серии WTA-500 проиграла представительнице Туниса Онс Жабер.

Это поражение крайне негативно повлияло на шансы Свитолиной попасть на Итоговый турнир. Сейчас украинка занимает 12-е место в чемпионской гонке, а Жабер – девятое. Таким образом, Элина проиграла в своеобразном стыковом матче и по итогам этой недели не приблизится к заветной восьмерке.

Последний реальный шанс отобраться на Итоговый турнир Свитолина получит в Индиан-Уэллсе, где будут разыграны 1000 очков. Эти соревнования пройдут с 6 по 17 октября.

Положение в чемпионской гонке WTA:

Кроме этого, после поражения от Жабер Свитолина рискует опуститься в одиночном рейтинге, где если Гарбинье Мугуруса выиграет свой полуфинальный матч турнира в Чикаго, украинка опустится с шестого на седьмое место.

Напомним, Свитолина неизменно выступала на Итоговом турнире с 2017 года. Ее лучший результат – победа в 2018 году.