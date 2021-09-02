Касаткина обыграла обидчицу Свитолиной и стала следующей соперницей украинки
Свитолина прокомментировала победу во втором круге US Open
Украинская теннисистка отметила свою игру на подаче
2 сентября 11:56
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Ребекой Масаровой во втором круге US Open:
«Матчи сложились достаточно хорошо. Я уверенна отыграла, хорошо подавала. Добавлял ли мотивации День рождения Гаэля? Если честно, вообще об этом не думала. Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, и я очень хотела сыграть, чтобы завтра был день отдыха. Я думала только об этом, что нужно быть сконцентрированной и закончить матч в двух сетах и не растягивать его».
О предстоящем матче против Дарьи Касаткиной:
«Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга. Буду восстанавливаться. Для меня всегда восстановление в приоритете и уже завтра будем готовиться к матчу».
Перед US Open Свитолина выиграла турнир в Чикаго. Ее победная серия теперь насчитывает семь матчей.
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