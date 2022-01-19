Свитолина прокомментировала последние успехи своего мужа Монфиса

Французский теннисист уже успел выиграть турнир и выйти в третий круг Australian Open

Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением об успехах своего мужа, французского теннисистка Гаэля Монфиса, который на старте сезона выиграл турнир в Аделаиде, а накануне пробился в третий круг Australian Open:

«Последние результаты Гаэля? Да, он в хорошей форме, показывает отличный теннис. Я очень счастлива видеть, что он счастлив. Это то, чего я всегда ему желаю (улыбается)».

Напомним, Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix.