Свитолина прошла во второй круг Australian Open

Украинка за полтора часа справилась с соперницей из Франции

Элина Свитолина / Фото: j48tennis

В первом круге Australian Open украинка Элина Свитолина (WTA 17) выиграла у француженки Фионы Ферро (WTA 101) со счетом 6:1, 7:6.



Матч продлился 94 минуты, в течение которых Свитолна сделала четыре эйса и одну двойную ошибку.

Также украинка реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов против одного из трех у соперницы.

Отметим, что девушки встречались между собой во второй раз. Прошлая встреча прошла в августе 2021 года на турнире в Чикаго и Свитолина также выиграла в двух сетах.

Во втором круге украинка сыграет с француженкой Хармони Тан (WTA 107).

Напомним, что победа над Ферро стала первой для Свитолиной в сезоне, где она проиграла два матча. Также украинка прервала тянущуюся с прошлого сезона серию из четырех поражений подряд.



