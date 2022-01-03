Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?

Украинская теннисистка выступит на турнире в Аделаиде
Теннис WTA
03 января 22:28
Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?

Первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина вскоре проведет первый матч в новом сезоне.

4 января в рамках первого круга турнира серии WTA 500 в Аделаиде Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой.

Матч пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало – 02:30 по киевскому времени.

Эта встреча станет первой очной для теннисисток. Тем не менее, у букмекеров явным фаворитом является Свитолина, на победу которой можно поставить в среднем за 1,1.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
Теннис WTA
03 января 13:16
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Теннис Grand Slam
31 декабря 2021г. 12:31
Гениальный Усик, героический Беленюк и гвардеец-Ярмоленко. Топ-10 украинских спортсменов 2021 года
Послесловие
Гениальный Усик, героический Беленюк и гвардеец-Ярмоленко. Топ-10 украинских спортсменов 2021 года
Другие
31 декабря 2021г. 11:00
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Теннис WTA
30 декабря 2021г. 22:12
Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Теннис WTA
30 декабря 2021г. 21:14
Свитолина опубликовала фото, на котором она и Монфис изображены обезьянами
Свитолина опубликовала фото, на котором она и Монфис изображены обезьянами
Теннис WTA
27 декабря 2021г. 14:06

Новости: Теннис

Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?
Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?
WTA
03 января 22:28
Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open
Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open
Grand Slam
03 января 19:48
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Grand Slam
03 января 18:40
Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира
Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира
WTA
03 января 16:55
Ястремская провалила первый матч в сезоне, разгромно уступив сопернице из-за пределов топ-150
Ястремская провалила первый матч в сезоне, разгромно уступив сопернице из-за пределов топ-150
WTA
03 января 16:10
Соболенко: «Я понимаю, как выиграть Grand Slam»
Соболенко: «Я понимаю, как выиграть Grand Slam»
WTA
03 января 16:00
Греция уступила Аргентине на ATP Cup – Циципас проиграл первый матч в одиночке после травмы
Греция уступила Аргентине на ATP Cup – Циципас проиграл первый матч в одиночке после травмы
ATP
03 января 14:33
Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
Свитолина на старте крупного турнира в Австралии сыграет с россиянкой
WTA
03 января 13:16
Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде
Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде
WTA
03 января 09:13
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости