Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?

Украинская теннисистка выступит на турнире в Аделаиде

Первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина вскоре проведет первый матч в новом сезоне.

4 января в рамках первого круга турнира серии WTA 500 в Аделаиде Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой.

Матч пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало – 02:30 по киевскому времени.

Эта встреча станет первой очной для теннисисток. Тем не менее, у букмекеров явным фаворитом является Свитолина, на победу которой можно поставить в среднем за 1,1.