Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетке Roland Garros
Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Украинка готовится к игре против обладательницы wild card
19:31
Элина Свитолина / фото - Jimmy 48
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к возвращению на грунтовый корт в Париже, Франция. Теннисистка стартует в основе Roland Garros против обладательницы wild card Осеан Бабель.
Накануне первого матча фотографы поймали 26-летнюю одесситку на корте в футболке с номером легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
Напомним, ранее в основу турнира во Франции пробилась 21-летняя Катарина Завацкая.