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Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста

Украинка готовится к игре против обладательницы wild card
Теннис Grand Slam
19:31
Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Элина Свитолина / фото - Jimmy 48

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к возвращению на грунтовый корт в Париже, Франция. Теннисистка стартует в основе Roland Garros против обладательницы wild card Осеан Бабель.

Накануне первого матча фотографы поймали 26-летнюю одесситку на корте в футболке с номером легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



Напомним, ранее в основу турнира во Франции пробилась 21-летняя Катарина Завацкая.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина

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