Свитолина рассчитывала в этом сезона выиграть турнир Большого шлема

Украинка призналась, что 2021 год стал самым тяжелом в ее карьере

Фото: Instagram Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что текущий год был самым тяжелым в ее карьере.

Какой период был самым тяжелым в твоей карьере?

Этот год. Рассчитывала, что уже выиграю Большой шлем, но этого не случилось. Были очень тяжелые поражения. Но медаль на Олимпиаде, считаю, закрыла все вопросы.

От какого предложения ты когда-то отказалась?

Поменять гражданство. Было 5-6 разных стран, которые предлагали. Я – украинка. Не вижу себя, представляя другую страну, другой менталитет.

Недавно в Киеве открыли твою именную звезду. Кого из украинцев-современников ты бы отметила?

Владимира Кличко.

В этом году лучший результат Свитолиной на Шлемах – четвертьфинал US Open.