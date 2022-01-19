У Свитолиной – 75 побед на мэйджорах
Свитолина рассказала, что ей нужно для победы на Большом шлеме
Украинская теннисистка сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
16:30
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, в чем ей нужно прибавить, чтобы выиграть первый в карьере турнир серии Большого шлема:
«Над чем мне нужно поработать, чтобы преодолеть последние этапы на мэйджорах и выиграть? В каждом матче важно оставаться спокойной и в целом улучшить игру.
По ходу турнира ты играешь с разными соперницами, у которых также много уверенности, которые тоже играют хорошо. Все жаждут тебя обыграть, поэтому так много трудных матчей. Нужно выигрывать такие тяжелые поединки и побеждать действительно сильных соперниц».
Лучшие результаты Свитолиной на турнирах серии Большого шлема – два полуфинала (Wimbledon-2019 и US Open-2019).
Накануне она вышла в третий круг Australian Open, где сыграет против двукратной чемпионки австралийского мэйджора Виктории Азаренко.
Комментарии 1