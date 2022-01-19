Свитолина рассказала, что ей нужно для победы на Большом шлеме

Украинская теннисистка сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, в чем ей нужно прибавить, чтобы выиграть первый в карьере турнир серии Большого шлема:

«Над чем мне нужно поработать, чтобы преодолеть последние этапы на мэйджорах и выиграть? В каждом матче важно оставаться спокойной и в целом улучшить игру. По ходу турнира ты играешь с разными соперницами, у которых также много уверенности, которые тоже играют хорошо. Все жаждут тебя обыграть, поэтому так много трудных матчей. Нужно выигрывать такие тяжелые поединки и побеждать действительно сильных соперниц».

Лучшие результаты Свитолиной на турнирах серии Большого шлема – два полуфинала (Wimbledon-2019 и US Open-2019).

Накануне она вышла в третий круг Australian Open, где сыграет против двукратной чемпионки австралийского мэйджора Виктории Азаренко.