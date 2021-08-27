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Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц

Украинка и француз отправятся на острова
Теннис WTA
16:01
Свитолина рассказала, где она с Монфисом проведет медовый месяц
Фото: tennisworldusa.org

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, куда она со своим мужем Гаэлем Монфисом отправится в медовый месяц. Слова шестой ракетки мира приводит Jetsetter.ua:

«Запланировали его на ноябрь, ведь сейчас проходит большое количество турниров. Решили поехать в Гваделупу и Мартинику, где, помимо Парижа, проводят много времени родители Гаэля.

Он всегда рассказывал о местах, где работает его отец. Там есть клуб имени Гаэля, для него очень важно познакомить меня с культурой и показать эти острова. Хочу там побывать, приобрести новый опыт».


Свитолина и Монфис поженились в июле. Недавно украинка призналась, что это событие существенно повлияло на ее выступление на Олимпийских играх.

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Теги

Элина Свитолина Гаэль Монфис

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