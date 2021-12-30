Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Youtube каналу БТУ не смогла выделить единственную игру в сезоне-2021, которую хотела бы сыграть заново:



В начале кажется, что это катастрофа, как можно было проиграть матч с Фернандес. Но со временем понимаю, что эти матчи закаляют тебя, твой характер. И без них, может быть, не был ои медали (Олимпийских игр-2020).