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Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть

Первая ракетка Украины назвала три игры на Шлемах и полуфинал Олимпиады
Теннис WTA
21:14
Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Youtube каналу БТУ не смогла выделить единственную игру в сезоне-2021, которую хотела бы сыграть заново:

Наверное, парочку матчей было, 4 назвала бы. В Австралии с Пегулой (четвертый раунд Australian Open), на Roland Garros вообще не сложился с самого начала с Крейчиковой (третий раунд французского Шлема), на Олимпиаде с Вондроушовой матч (полуфинал Токио-2020) и, конечно же, на US Open с Фернандес (четвертьфинал последнего Major сезона).

В начале кажется, что это катастрофа, как можно было проиграть матч с Фернандес. Но со временем понимаю, что эти матчи закаляют тебя, твой характер. И без них, может быть, не был ои медали (Олимпийских игр-2020).

Напомним, что накануне Australian Open-2022 Свитолина заявилась на два турнира.

Олег Шумейко-младший
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