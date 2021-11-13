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Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров

Украинка недавно сменила наставника
Теннис WTA
15:01
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Элина Свитолина / фото - Getty Images

15-я ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, во сколько топовым теннисистам обходиться хороший тренер.

«Сколько зарабатывают тренеры в теннисе? Все зависит от их уровня. Если ты игрок и находишься в топ-100, тогда зарплата у твоего тренера будет где-то семь тысяч евро в месяц. На тебе также и расходы за переезд, питание и проживание тренера. Если ты игрок топ-10, то будешь платить минимум 12 тысяч, топ-тренеры могут получать и по 20 тысяч, а у наставников, которые сами являются экс-игроками и выигрывали «Шлемы», их зарплата еще выше».

Ранее украинка рассказала, почему прекратить сотрудничество с тренером Эндрю Беттлсом:

Источник: БТУ Михаил Рыбак
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