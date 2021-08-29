Свитолина: «Я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках»
Свитолина с нетерпением ждет выступления на US Open
Украинская теннисистка получила заряд уверенности после победы на турнире в Чикаго
10:56
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы на турнире серии WTA-250 в Чикаго:
«Это была хорошая неделя. Здесь были сложные условия на протяжении последних нескольких дней, но по итогу я счастлива, что получила трофей. Это хорошие чувства. Я приехала сюда, чтобы получить заряд уверенности, провести хорошие матчи и так в результате и получилось. Я с нетерпением жду выступления в Нью-Йорке».
Видеообзор матча Свитолина – Ализе Корне.
Напомним, трофей в Чикаго стал дебютным для украинки в 2021 году.
Комментарии 0