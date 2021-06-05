Свитолина: «Сегодня было очень сложно справиться с эмоциями, из-за этого ничего не получалось»

Элина Свитолина / фото - БТУ

Шестая ракетка мира Элина Свитолина проиграла Барборе Крейчиковой в 3-м круге Roland Garros. 26-летняя одесситка после матча посетовала на излишнюю эмоциональность и проблемы со здоровьем.

Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее.

Далее будем смотреть, как будет проходить моё восстановление, есть немножко проблем со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Wimbledon».