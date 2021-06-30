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Свитолина: «Сейчас все давление будет на сборной Англии, Украине нечего терять»

Теннисистка рассказала также об игре на Wimbledon
Теннис Grand Slam
22:38
Свитолина: «Сейчас все давление будет на сборной Англии, Украине нечего терять»
Элина Свитолина / фото - БТУ

Пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась впечатлениями после дебютной победы на Wimbledon-2021. Теннисистка также высказалась о грядующем матче сборной Украины на Евро-2020 против команды Англии. Слова одесситки приводит пресс-служба WTA.

Об ожидании своего матча и победе над Элисон ван Эйтванк

«У меня было такое впечатление, что я играла все эти три дня, пока ждала свой матч. Гаэль играл три дня, классно, что он закончил свой матч перед моей конференцией. Это держало меня в возбуждении, мой матч начался сегодня и я уже была настроена по-боевому. И вчерашняя победа сборной меня вдохновила, ребята как настоящие бойцы вырвали победу. И я рада, что я смогла выйти и неплохо начать этот матч. Элисон хорошо отыграла во втором сете, а в третьем сете уже началась борьба. Я рада, что смогла победить. Думаю, что я хорошо пробивала по мячу, на важных моментах делала неплохие удары и была спокойна. Просто рада, что контролировала нервы и следила за мячом, сегодня это было для меня очень важно. Теперь нужно быстро восстанавливаться перед следующей игрой с Магдой Линетт. Я не сильно задумываюсь, что нужно будет играть два дня подряд, я принимаю ситуацию такой, какой она есть. Нужно все сделать, чтобы быть готовой на 100%». 

О покрытии и падениях игроков

«Я видела, что очень много людей падали, поэтому я старалась сильно не бегать за укороченными, а если уже бежать, то бежать по полной. Чувствуется, что возле сетки и в углах корт скользкий, в середине – он сухой. У меня не было никаких опасений. Гаэль мне сказал, что немного скользко. Так что, нужно играть аккуратно, потому что можно сильно травмироваться и вылететь с турнира. У меня достаточно много кроссовок и я стараюсь аккуратно к этому подходить, протирать полотенцем подошву, потому что там застревает трава между шипами. Иногда невозможно избежать падения, главное – правильно падать. Я уверена, что нам бы не разрешили играть, если бы ситуация была опасной. Конечно, очень грустно видеть, как люди получают травмы, очень грустно, что Серене пришлось сняться. Она всегда фаворитка этого турнира, независимо от формы». 

О матче Украина – Швеция на Евро-2020 и следующей игре с Англией

  «Вчера был действительно потрясающий матч, и я была чрезвычайно рада, увидеть как команда победила. Мы получили такой шанс. Получилось, что сборная Украины была как «лаки-лузер», если выражаться теннисным языком (улыбается). Я слышала, что после двух поражений было много критики. Но мы действительно использовали этот шанс, и было удивительно, насколько команда играла хорошо и собранно, что у нее появился шанс сыграть с еще одной сильной сборной. Думаю, что сейчас давление будет на сборной Англии, потому что они фавориты, а украинской сборной нечего терять. Просто нужно выйти на поле и показать все, что в наших силах. И мы это сделаем, потому что мы сборная Украины. Вы знаете, мы никогда не сдаемся, мы умираем на поле и показываем все, на что способні. В субботу вечером я бы предпочла играть здесь на Центральном корте или смотреть матч Англии и Украины на Евро? Очень сложный вопрос. Ну, я бы предпочла сыграть на Центральном корте, а затем, чтобы Украина обыграла Англию, это идеальный вариант (улыбается). Если мой матч будет идти в это же время, то его будут смотреть два человека. За эти два года я к этому привыкла, что болельщиков нет, меня этот вариант устроит»  

Катерина Козлова покинула Wimbledon после первого матча.

Антон Кривенко
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